Arjantin'de otobüsten inerken su dolu hendeğe düşerek yaralanan bir kadın, 14 yıl süren hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme, yolcuların güvenli şekilde indirilmesinden de sorumlu olan nakliye şirketinin toplam 13 milyon 860 bin peso (yaklaşık 450 bin TL) tazminat ödemesine hükmetti.

Arjantin'in Buenos Aires eyaletindeki Lomas de Zamora 1 Numaralı Medeni ve Ticaret Mahkemesi, toplu taşıma yolcularının güvenliğine ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Mahkeme, otobüsten inerken yaralanan bir kadının açtığı davada nakliye şirketini kusurlu buldu.

Olay, 2012 yılında Monte Grande kasabasında, Vernet ve Petraca caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi. 165 numaralı hattın 120 numaralı otobüsünde yolculuk yapan kadın, şoförün aracı kaldırımdan uzakta durdurması nedeniyle zor durumda kaldı. Otobüsten inebilmek için su dolu hendeğin üzerinden atlamak zorunda kalan kadın, yere düşerek ayak bileğinden ciddi şekilde yaralandı.

Kadın, yaşadığı yaralanmalar nedeniyle nakliye şirketine karşı dava açtı. Şirket ise olayla ilgili sorumluluğunu kabul etmedi, ancak mahkemede dinlenen tanıkların ifadeleri ve hazırlanan teknik raporlar, yolcunun anlattıklarını doğruladı.

Şoförün sorumluluğuna dikkat çekildi

Davayı karara bağlayan hakim, toplu taşıma şirketlerinin yolcuları güvenli şekilde taşımakla yükümlü olduğunu vurguladı. Bu sorumluluğun yalnızca yolculuk sırasında değil, yolcuların otobüse bindiği ve araçtan indiği anlarda da geçerli olduğunu belirtti.

Mahkeme, otobüsün kaldırıma yeterince yaklaşmadan durdurulmasının kazaya yol açtığına hükmetti. Kararda, şirketlerin yolcuların uğradığı zararlardan sorumlu tutulabileceği, bu sorumluluktan kurtulmak için ise mücbir sebep, üçüncü kişilerin müdahalesi veya mağdurun kendi kusuru gibi durumları kanıtlamaları gerektiği ifade edildi.

14 yıl sonra tazminat kararı çıktı

Mahkeme, yaralanan kadına toplam 13 milyon 860 bin Arjantin pesosu tazminat ödenmesine karar verdi. Tazminatın 8 milyon 800 bin pesosu fiziksel ve psikolojik iş göremezlik, 4 milyon 600 bin pesosu manevi zarar, 460 bin pesosu ise tedavi ve ulaşım giderleri için belirlendi.

Kararda ayrıca otobüs filosunun sigorta şirketinin de tazminat ödemesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu belirtildi. Hakim, manevi zararın ayrıca kanıtlanmasına gerek olmadığını, bu zararın hukuka aykırı eylemin doğal sonucu olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Tazminat tutarlarının olay tarihinden itibaren güncellenerek ödeme günündeki değerleri üzerinden hesaplanmasına da hükmedildi.

Yaklaşık 14 yıl süren dava, toplu taşıma şirketlerinin yolcu güvenliği konusundaki sorumluluğunu bir kez daha gündeme getirdi. Karar, otobüs sürücülerinin yolcu indirme ve bindirme sırasında güvenli koşulları sağlamak zorunda olduğunu ortaya koydu.