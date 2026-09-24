Otobüsün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Kaza, Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 727'nci Sokak'ta saat 18.00 sıralarında yaşandı. Şükrü E. yönetimindeki 38 AB 195 plakalı özel halk otobüsü, S.E.K. (10) yönetimindeki bisiklete çarptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, S.E.K.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
S.E.K.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kayseri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otobüs şoförü Şükrü E. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.