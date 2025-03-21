İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün 19 Mart sabahı evinden gözaltına alındı. Hakkında toplamda 3 soruşturma yürütülen İmamoğlu'na pek çok siyasi ve vatandaşlardan destek gecikmedi.

NEDEN SARAÇHANE'YE GELMEDİĞİ MERAK KONUSUYDU

Saraçhane'ye pek çok siyasi isim destek ziyareti yaparken gözler eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'yi enden ziyaret etmediği ise merak konusuydu. Konuyla ilgili merak edilen sorulara yanıt geldi.

İddiaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Saraçhane ziyaretini son anda iptal etti. Halk TV'ye konuşan CHP'li Gökhan Zeybek konuya ilişkin şu şekilde açıklama yaptı:

"Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel o gün Sayın İmamoğlu'nu evinde ziyaret etti. Arkasından Şişli Belediye Başkanımızın ailesini ziyaret etti. Bizdeki bilgi Kılıçdaroğlu'nun saat 18.00'e kadar 20.30'daki toplantıya geleceği biçimindeydi ama sonrasında katılamayacağı bilgisi oldu. 18.00'e kadar yani bu bilgi ulaştı ve biz ona göre de hani madem ki Sayın Kılıçdaroğlu da buraya gelecekse o zaman Hikmet Çetin de Ankara'dan gelsin diye Sayın Genel Başkanımıza biz hızlı bir biçimde İstanbul'a araçla gelmesi konusunda bir planlama yaptık. Fakat tabii burada önceki genel başkanlarımızdan hayatta olanlardan Sayın Kılıçdaroğlu'nu da kitle orada görmek isterdi ama tercihi bu yönde oldu."