Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın otogar ihalesine fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma, Edirne Belediyesi tarafından 21 Nisan'da gerçekleştirilen, 16 yazıhane ve bilet satış ünitesi, 3 büfe ile 1 lokantayı kapsayan otogar ihalesine ilişkin başlatıldı. Aralarında firma yetkilileri ve çalışanlarının bulunduğu 12 şüpheli hakkında, ihale şartlarını ve fiyatı etkilemek amacıyla aralarında anlaştıkları iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanırken firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.