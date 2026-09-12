Olay, gece yarısı Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’ndeki Diyarbakır Otogarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında başlayan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine yakın bulunan Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de kavgaya müdahale etti. Polis ekipleri, tarafları ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı. Bunun üzerine gruplar dağıldı. Kavga ve polisin müdahalesi cep telefonuyla görüntülendi. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri inceleme başlattı.