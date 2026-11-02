Küresel petrol piyasalarında devam eden oynaklık ve döviz hareketliliği, akaryakıt ürünlerini vurmayı sürdürüyor.

Bugüne kadar sunduğu fiyat avantajıyla milyonlarca sürücünün ilk tercihi olan otogazda (LPG) son dönemin en sert artışlarından birine hazırlanılıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre satış fiyatına 9 lira zam yapılması öngörülüyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE 50 TL SINIRI ÇEKİLECEK

Beklenen artışın pompaya yansımasıyla birlikte üç büyük il başta olmak üzere Türkiye genelinde yeni rekor seviyeler görülecek. Zammın ardından ortalama litre fiyatlarının;

İstanbul'da: 50,20 TL

İzmir'de: 50,20 TL

Ankara'da: 50,26 TL

Doğu illerinde: 51,97 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

KİLOMETRE BAŞI MALİYET TIRMANIŞTA

Fiyatların tırmanışa geçmesi, LPG’nin yıllardır koruduğu "ekonomik yakıt" unvanını ciddi şekilde sarstı. Özellikle kış şartlarında ve İstanbul gibi dur-kalkı yoğun metropol trafiğinde LPG’li bir araç 100 kilometrede ortalama 10 litre yakıt tüketirken, yeni fiyatlarla kilometre başına maliyet 5 liraya dayanıyor.

Buna karşılık benzer trafik koşullarında 100 kilometrede yaklaşık 8 litre tüketen benzinli bir otomobilin kilometre maliyeti ise 6,5 lira bandında seyrediyor. Aradaki tüketim makasının daralması, sürücülerin bütçe hesaplarını doğrudan etkiliyor.

LPG CAZİBESİNİ YİTİRİYOR MU?

Kağıt üzerinde kilometre bazlı ufak bir tasarruf marjı kalsa da LPG sistemlerinin beraberinde getirdiği ek külfetler tercihlere gölge düşürüyor:

Kurulum ve Bakım: Yüksek montaj ve kit maliyetleri,

Kısıtlamalar: Kapalı otoparklara ve AVM garajlarına giriş yasakları,

Mekanik Riskler: Motorun fabrika çıkış orijinalliğine müdahale edilmesi ve uzun vadeli bakım masrafları.