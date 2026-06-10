İş insanı Rahmi Koç'un, tepki çeken fıkrasının ardından Koç Holding bünyesindeki Yapı Kredi Bankası'nın Sur ilçesindeki şubesi ile bankanın bir bankamatiğine silahlı saldırı düzenlenmişti.

Diyarbakır'daki üçüncü saldırının, bu sabah saatlerinde Koç Grubuna ait Otokoç araç bayisine düzenlendiği belirtildi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda, yaralanan olmadığı, binada maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldıra yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

Koç Holding bünyesinde bulunan İstanbul'daki Otokoç Genel Müdürlüğü ile Antalya’daki bir bayiye de silahlı saldırı düzenlenmişti.



YAPI KREDİ'YE SİLAHLI SALDIRI



Bu sabah saatlerinde Koç Holding'in çoğunluk hisselerine sahip olduğu Yapı Kredi'nin Esenyurt şubesinde de silahlı saldırı meydana geldi.



Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı’nda bulunan Yapı Kredi Bankası Şubesine sabah saatlerinde gelen motosikletli şüpheliler, bankayı hedef alarak ateş açtı. Mermi izleri sabah saatlerinde bankayı açmaya gelen personel tarafından görüldü.



İki olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



BİR HAFTADA ÜÇÜNCÜ SALDIRI



Otokoç'a yönelik üç silahlı saldırı girişiminin yanı sıra Diyarbakır'da 8-9 Haziran tarihlerinde Yapı Kredi'nin banka şubesine ve ATM'lerine silahla ateş edilmişti.











