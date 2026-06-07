İstanbul'un Maltepe ilçesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne sabah saatlerinde bir silahlı saldırı düzenlendi. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre polis ekipleri binanın önünde incelemelerde bulunuyor.

Polis ateş açıp kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalara başladı. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralının olmadığı kaydedildi.

Sözcü muhabiri Dilara Şahin olaya ilişkin bilgileri sıcağı sıcağına aktardı. Otokoç Genel Müdürlüğü'ne düzenlenen silahlı saldırıda binaya çok sayıda kurşun isabet ettiği bildirildi.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatılırken, saldırının gerçekleştirilme nedeni henüz öğrenilemedi. Güvenlik kameralarında inceleme başlatılırken, bölgeye çıkan sokaklarda bulunan her güvenlik kamerasının didik didik inceleneceği kaydedildi.

Olay yerinden elde edilen deliller de mercek altına alınıyor.

OLAY YERİNE MASKELERLE GELMİŞLER

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin olay yerine maskeli olarak gelmeleri nedeniyle kimliklerinin henüz saptanamadığı bildirildi.

Otokoç'a yönelik yapıldığı iddia edilen saldırının ardından Genel Müdürlük binası önünde hareketlilik yaşanıyor.

RAHMİ KOÇ'A SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Polis saldırının Rahmi Koç'un bir hastane açılışında anlattığı fıkradan sonra doğan tepkiyle ilişkili olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Hedefin Otokoç olup olmadığı da araştırılıyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Rahmi Koç'un kadınlara ve belirli bir etnik kimliğe yönelik olduğu öne sürülen ifadeleri nedeniyle 'halkın bir kesimini alenen aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Rahmi Koç, soruşturma haberinin ardından bir açıklama yayımlayarak, "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıntılar gelecek...