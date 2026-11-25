Trafik psikolojisi uzmanları ve nörologlar, otomatik vitese geçen sürücülerin konfor alanları artmasına rağmen yolda çok daha sabırsız ve tahammülsüz hale gelebildiğine dikkat çekiyor. Bu durumun arkasında ise beynin hareket mekanizması ile fren pedalı arasındaki gizli gerilim yatıyor.

SAĞ AYAKTAKİ SÜREKLİ BASKI BEYNE ALARM GÖNDERİYOR

Otomatik vitesli araçlarda sürücü, vitesi sürüş konumunda tuttuğu sürece aracın ileri atılma isteğini bastırmak için sağ ayağıyla frene kesintisiz baskı uygulamak zorunda kalıyor. Bacak kaslarındaki bu sürekli kasılma hali, beyne farkında olmadan bir bekleme ve savunma alarmı gönderiyor. Gevşeyemeyen kaslar vücutta stres hormonu salgısını tetikleyerek sürücünün tahammül eşiğini hızla düşürüyor.

HAREKETSİZLİK ÖFKE PATLAMALARINI TETİKLİYOR

Manuel vites sürücüleri vites değiştirirken biriken gerginliği fiziksel hareketle dışarı atarken, otomatik vites sürücüleri direksiyon başında tamamen hareketsiz kalıyor. Hareket etmeden sadece beklemek zihinsel bir sıkışmışlık hissi yaratıyor. Zihni vites geçişleriyle meşgul olmayan sürücü çevredeki en ufak hataya odaklanıyor ve bu durum en basit korna sesinde bile ani yol öfkesine dönüşüyor.

SİNİR SİSTEMİNİ RAHATLATMAK İÇİN TEK HAMLE YETİYOR

Uzmanlar, trafikteki bu gizli gerginliği kırmak için uzun süreli duraklamalarda ve kırmızı ışıklarda aracı boş konuma alıp el frenini çekmeyi veya varsa otomatik tutuş özelliğini kullanmayı öneriyor. Ayağın pedaldan çekilmesiyle bacak kaslarının gevşemesi, beyne güvende olduğu mesajını ileterek ani sinir krizlerini anında önlüyor.