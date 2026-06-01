SlashGear otomotiv platformu tarafından derlenen teknik verilere göre, otomatik şanzımanların dayanıklılık süresi şanzıman türü, bakım kalitesi ve kullanım şartları olmak üzere üç ana faktöre bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Sektör analizlerinde, geleneksel hidromekanik otomatik şanzımanların, sürekli değişken şanzıman (CVT) türlerine kıyasla mekanik olarak daha uzun bir çalışma ömrüne sahip olduğu kaydedildi.

YANLIŞ YAĞ KULLANIMI VE AŞIRI YÜK SİSTEMİ AŞINDIRIYOR

Mekanik aşınmayı hızlandıran ve şanzıman ömrünü kısaltan en büyük etkenlerin başında yanlış transmisyon (şanzıman) yağı kullanımı ve periyodik yağ değişimlerinin geciktirilmesi geliyor. Uzmanlar, araçları kapasitesinin üzerinde ağır yük altında kullanmanın sistemde ek tork yarattığını, bu durumun da şanzıman içinde yüksek ısı birikmesine yol açarak dişli yapısını aşındırdığını bildirdi.

Her araç üreticisinin kullanım kılavuzunda şanzıman hidroliği spesifikasyonlarını ve değişim periyotlarını açıkça belirttiği hatırlatılarak, bu takvime uyulmasının sistem sağlığı açısından zorunlu olduğu vurgulandı. Zamanında yapılmayan bakımlar, şanzıman bileşenlerinin geri döndürülemez şekilde hasar görmesine neden oluyor.

MEKANİK ARIZANIN BELİRTİLERİ NETLEŞTİ

Şanzıman sisteminin fonksiyonel ömrünü tamamlamak üzere olduğunu gösteren ve sürücüler tarafından tespit edilebilecek belirgin arıza sinyalleri de uzmanlar tarafından açıklandı. Araç tabanında veya şanzıman bloğu çevresinde görülen transmisyon yağı kaçakları, sistemdeki basınç dengesini bozarak ani kilitlenmelere yol açıyor.

Bununla birlikte, vites geçişleri esnasında veya araç rölantideyken şanzıman kutusundan gelen gıcırtı, sürtünme ve metalik uğultular mekanik hasarın başladığını gösteriyor. Vites geçişlerinde meydana gelen sert sarsıntılar, devir dalgalanmaları, vitese geçmeme veya kaçırma gibi anormal tepkiler ise doğrudan acil onarım ihtiyacına işaret ediyor.