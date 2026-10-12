Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bilimsel çalışma tamamlandı. 35 yaş ve üstü sürücülerin, günlük hayatın koşturmacasında uzun yıllar güvenle araç kullanabilmeleri büyük önem taşıyor. Ancak 35 yaş itibarıyla yoğun iş temposu, stres ve zamanla reflekslerde başlayan mikro değişimler sürüş odaklanmasını ciddi boyutta değiştiriyor. Yaşlılık bilimi (geriatri) ve trafik güvenliği uzmanlarının yaptığı son araştırmalar ise trafikte ezberleri bozacak devrim niteliğinde bir gerçeği ortaya koydu. 35 yaş ve üstü sürücülerin direksiyon ömrünü ve sürüş konforunu doğrudan etkileyen kritik detay ortaya çıktı.

OTOMATİK VİTES BEYNİN YÜKÜNÜ SIFIRLIYOR

Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda, 35 yaş ve üstü bütün sürücülerin manuel vitesten otomatik vitesli araçlara geçiş yapması, aktif sürüş ömürlerinin ortalama 5 ila 8 yıl kadar uzadığı tespit edildi. Günlük hayatın getirdiği zihinsel yorgunlukla birlikte 35 yaş ve üzerindeki sürücüler için yoğun trafikte debriyaj kullanımı ve sürekli vites değişimi gibi eylemler beyne ekstra bir bilişsel yük bindiriyor. Otomatik vites teknolojisi ise bu eylemleri tamamen sıfırlayarak sürücünün tüm dikkatini yola, trafiğin akışına ve anlık gelişen tehlikelere odaklamasını sağlıyor.

35 YAŞ VE ÜSTÜ ARAÇ KULLANAN BÜTÜN SÜRÜCÜLERİ ETKİLİYOR

İstatistiksel veriler, otomatik vites desteği sayesinde 35 yaş ve üstü bireylerin gün içerisindeki odak kaybı ve yorgunluğa bağlı refleks gecikmelerinin büyük oranda tolere edildiğini belirledi. Sürücüler için sadece bir konfor unsuru değil, aynı zamanda uzun vadeli bir güvenlik yatırımı haline gelen otomatik şanzıman, sürüş keyfini korurken trafik güvenliğini de üst seviyeye çıkarıyor. Uzmanlar, 35 yaşından itibaren uzun yıllar konforlu ve güvenli şekilde araç kullanmaya devam etmek isteyen tüm sürücülere direksiyon ömürlerini uzatmak için vakit kaybetmeden otomatik vitesli araçlara geçiş yapmalarını tavsiye ediyor.