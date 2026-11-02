Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren ezber bozan bir araştırma yayımlandı. Trafik güvenliği ve nöroloji uzmanlarının ortaklaşa yürüttüğü son bilimsel çalışma, direksiyon başındaki milyonları sarsacak bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Özellikle 40 yaş eşiğini geride bırakan sürücülerin günlük hayatta fark etmediği ancak trafikte hayat kurtaran kritik bir detay belirlendi.

BEYİNDEKİ GİZLİ YÜKÜ ANINDA SIFIRLIYOR

Araştırma sonuçlarına göre, 40 yaş ve üzerindeki sürücülerin manuel vitesten otomatik şanzımana geçmesi aktif sürüş ömrünü tam 5 ila 8 yıl uzatıyor. 40 yaşından itibaren yoğun iş temposu, yorgunluk ve reflekslerdeki milisaniyelik değişimler sürüş hakimiyetini zorlaştırırken, şehir trafiğinde sürekli debriyaja basıp vites değiştirmek beynin reaksiyon kapasitesini hızla tüketiyor. Otomatik vites ise bu bilişsel yükü ortadan kaldırarak sürücünün reflekslerini tamamen yola ve ani tehlikelere yöneltmesini sağlıyor.

40 YAŞ VE ÜSTÜ TÜM SÜRÜCÜLER ETKİLENİYOR

Elde edilen istatistiki veriler, otomatik vites kullanan 40 yaş üstü sürücülerin akşam saatlerindeki odak kaybı ve yorgunluk kaynaklı kaza riskini minimuma indirdiğini kanıtladı. Uzmanlar artık otomatik şanzımanı sadece konfor sunan bir araç donanımı olarak değil, uzun yıllar güvenle trafiğe çıkabilmek için şart bir "güvenlik yatırımı" olarak tanımlıyor. Yaş ilerledikçe zinde ve güvenli kalmak isteyen tüm sürücülere, 40 yaşından itibaren vakit kaybetmeden otomatik vitese geçiş yapmaları tavsiye ediliyor.