Otomatik vitesli araçlarda sürücülerin karşısına çıkan "S" harfi, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Her otomobilde bulunmayan bu mod, özellikle daha dinamik bir sürüş isteyen sürücüler için önemli bir özellik taşıyor.

"S" HARFİ NE ANLAMA GELİYOR?

Vites bölümündeki S harfi, "Sport" yani spor modu anlamına geliyor. Bu mod devreye alındığında aracın vites geçiş karakteri değişiyor. Şanzıman, vitesleri daha yüksek devirlerde tutarak aracın hızlanmaya daha hazır olmasını sağlıyor.

GAZ TEPKİSİNİ DEĞİŞTİREBİLİYOR

S modunda araç, gaz pedalına verilen tepkilere daha hızlı karşılık verebiliyor. Özellikle sollama sırasında veya sürücünün daha seri hızlanmak istediği durumlarda bu özellik avantaj sağlayabiliyor.

YOKUŞLARDA DA İŞE YARIYOR

"S" modu yalnızca sportif sürüş için kullanılmıyor. Bazı otomobillerde viteslerin daha uzun süre düşük viteste tutulmasını sağlayarak yokuş çıkışlarında da avantaj sunabiliyor. Böylece araç, ihtiyaç duyduğu çekişi daha kolay koruyabiliyor.

HER ZAMAN S MODUNDA KULLANMAK DOĞRU MU?

S modunun sürekli kullanılması gerekmiyor. Günlük ve sakin sürüşlerde D modu genellikle yeterli olurken, daha seri tepki istenen durumlarda S modu tercih edilebiliyor. Ayrıca motorun daha yüksek devirlerde çalışması nedeniyle yakıt tüketimi D moduna göre artabiliyor.

HER OTOMATİK ARAÇTA BULUNMUYOR

S harfi tüm otomatik vitesli araçlarda yer almıyor. Aracın modeline ve şanzıman yapısına göre S modu bulunabilir veya farklı bir sistem kullanılabilir. Bu nedenle sürücülerin araçlarının kullanım kılavuzundaki bilgileri kontrol etmesi önem taşıyor.