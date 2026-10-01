Otomatik şanzımanlı araçlarda manuel vitesli otomobillerden kalan bazı sürüş alışkanlıkları hem şanzıman hem de fren sistemi açısından sorun oluşturabiliyor. Bunların başında yakıt tasarrufu sağladığı düşüncesiyle yokuş aşağı inerken vitesi boşa almak geliyor.

YOKUŞ AŞAĞI İNERKEN VİTESİ N’YE ALMAYIN

Otomatik vitesli bir araçla yokuş aşağı inerken şanzımanı D konumundan N konumuna geçirmek motor ile tekerlekler arasındaki tahrik bağlantısını kesiyor. Böylece motor freninin sağladığı yavaşlatma etkisi ortadan kalkıyor ve aracın hızını kontrol etmek için fren pedalının daha fazla kullanılması gerekiyor.

VİTESİ BOŞA ALINCA NE OLUYOR?

Özellikle uzun ve dik inişlerde motor freninden yararlanılmaması, fren sisteminin sürekli kullanılmasına neden olabiliyor. Frenlerin uzun süre yoğun biçimde kullanılması sıcaklığın yükselmesine ve frenleme performansının düşmesine yol açabiliyor. Bu nedenle inişlerde aracın uygun sürüş konumunda tutulması gerekiyor.

YAKIT TASARRUFU SAĞLAMIYOR

Modern otomobillerin birçoğunda araç vitesteyken gaz pedalı bırakıldığında motor kontrol sistemi yakıt enjeksiyonunu kesebiliyor veya minimum seviyeye indirebiliyor. Bu nedenle yokuş aşağı inerken N konumuna geçmenin yakıt tasarrufu sağlayacağı düşüncesi modern araçlarda geçerliliğini büyük ölçüde kaybetti.

OTOMATİK VİTESTE HANGİ HATALARDAN KAÇINILMALI?

Otomatik araçlarda iki ayağın aynı anda gaz ve fren pedallarında kullanılması, tekrarlanan sert hızlanmalar ve şanzımanın kullanım koşullarına aykırı şekilde zorlanması kaçınılması gereken davranışlar arasında bulunuyor. Araç su basmış bir bölgeden geçtiğinde ise şanzıman bölümüne su ulaşması durumunda sıvının kirlenme riski ortaya çıkabiliyor.

Otomatik şanzıman sıvısı sistem içerisindeki parçaların yağlanması, soğutulması ve bazı şanzıman türlerinde hidrolik sistemin çalışması açısından önemli görevler üstleniyor. Bakım ve sıvı değişim aralıkları araç ve şanzıman tipine göre farklılık gösterdiğinden üreticinin belirlediği bakım programının takip edilmesi gerekiyor.