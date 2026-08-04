

Otomatik vitesli araç kullanan birçok sürücü, vites kolunda yer alan "B" harfinin ne işe yaradığını bilmiyor. Özellikle hibrit ve elektrikli otomobillerde bulunan bu mod, hem sürüş güvenliğini artırıyor hem de aracın enerji verimliliğine katkı sağlıyor. Yanlış kullanıldığında herhangi bir arızaya neden olmasa da, doğru zamanda devreye alınması önemli avantajlar sunuyor.

"B" MODU NE ANLAMA GELİYOR?

Vites kolundaki "B", İngilizce "Brake" yani fren kelimesinden geliyor. Bu mod, fren pedalının yerine geçen bir sistem değil. Araç gazdan ayağınızı çektiğinizde motor frenini artırarak otomobilin daha güçlü şekilde yavaşlamasını sağlıyor. Böylece sürücünün fren pedalına daha az ihtiyaç duymasına yardımcı oluyor.

EN ÇOK YOKUŞ İNERKEN İŞE YARIYOR

"B" modu özellikle uzun ve dik yokuş inişlerinde kullanılıyor. Sürekli fren pedalına basmak yerine motor freninden yararlanıldığı için fren balatalarının ve disklerinin daha az ısınması sağlanıyor. Bu da fren sisteminin aşırı yük altında kalmasını önleyerek sürüş güvenliğine katkıda bulunuyor.

HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA EK AVANTAJ SAĞLIYOR

Hibrit ve elektrikli otomobillerde "B" modu, yalnızca aracı yavaşlatmakla kalmıyor. Gaz kesildiğinde ortaya çıkan kinetik enerjinin daha fazla kısmı elektrik enerjisine dönüştürülerek bataryaya geri kazandırılıyor. Bu sayede enerji geri kazanımı artırılırken bataryanın daha verimli kullanılmasına da destek oluyor.

HER ZAMAN KULLANILMASI GEREKMİYOR

Uzmanlar, "B" modunun sürekli açık tutulmasının gerekli olmadığını belirtiyor. Günlük şehir içi kullanımda aracın standart "D" modu yeterli olurken, uzun inişler, dağ yolları veya motor frenine ihtiyaç duyulan durumlarda "B" konumunun tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

YAKIT TÜKETİMİNİ TEK BAŞINA DÜŞÜRMÜYOR

Sürücüler arasında "B" modunun yakıt tasarrufu sağladığı yönünde yaygın bir inanış bulunsa da bu doğru değil. Bu modun temel amacı aracı daha güçlü şekilde yavaşlatmak ve motor frenini artırmaktır. Hibrit ve elektrikli araçlarda enerji geri kazanımını desteklese de tek başına yakıt tüketimini azaltan bir özellik olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

"B" modu tüm otomatik vitesli otomobillerde yer almıyor. Bu özellik daha çok hibrit ve elektrikli modellerde bulunurken, bazı benzinli veya dizel otomatik araçlarda ise "L", "S" ya da manuel vites modu benzer amaçlarla kullanılabiliyor. Bu nedenle sürücülerin araçlarının kullanım kılavuzunu inceleyerek hangi modların hangi koşullarda kullanılacağını öğrenmesi öneriliyor.