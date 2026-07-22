Otomatik vitesli araç kullanan milyonlarca sürücü, vites kolunda yer alan "P, R, N ve D" harflerinin ne anlama geldiğini biliyor. Ancak birçok modelde bulunan ve "L" harfiyle gösterilen modun ne işe yaradığı ise hâlâ pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Uzmanlara göre doğru zamanda kullanılan "L" modu hem sürüş güvenliğini artırıyor hem de bazı zorlu yol koşullarında araca önemli avantaj sağlıyor.

"L" MODU NE ANLAMA GELİYOR?

Otomatik şanzımanlı araçlarda bulunan "L" harfi, İngilizce "Low" yani "Düşük Vites" anlamına geliyor. Bu mod seçildiğinde şanzıman yüksek viteslere geçmiyor ve aracı düşük vites aralığında tutuyor.

Eski tip 4 ileri otomatik şanzımanlarda "L" modu genellikle yalnızca birinci viteste çalışırken, daha yeni nesil araçlarda sistem birinci ve ikinci viteste kalacak şekilde ayarlanabiliyor. Bazı çok vitesli otomatik şanzımanlarda ise üçüncü vites de bu aralığa dahil olabiliyor.

HANGİ DURUMLARDA KULLANILMALI?

Her gün yapılan normal şehir içi veya otoyol sürüşlerinde "D" modu yeterli olurken, "L" modu belirli koşullarda önemli avantajlar sunuyor. Özellikle römork, karavan ya da ağır yük çekilirken motorun daha yüksek tork üretmesine yardımcı olan bu mod, şanzımanın gereksiz yere üst vitese geçmesini de engelliyor. Dik yokuş çıkarken aracın çekişini koruyan "L" modu, yokuş inerken ise motor frenini devreye sokarak aracın hızını daha kontrollü şekilde düşürmeye yardımcı oluyor. Böylece fren sisteminin aşırı ısınması ve balataların gereksiz aşınması da önlenebiliyor.

KAYGAN ZEMİNLERDE AVANTAJ SAĞLIYOR

Kar, buz, çamur veya bozuk zemin gibi yol tutuşunun azaldığı durumlarda da "L" modu tercih edilebiliyor. Düşük viteste kalınması sayesinde tekerleklere daha kontrollü güç aktarılıyor ve sürücünün araç üzerindeki hâkimiyeti artabiliyor.Bunun yanında park alanları, dar sokaklar veya sürekli dur-kalk yapılan düşük hızlı manevralarda da hassas gaz kontrolü sağlamak isteyen sürücüler için faydalı olabiliyor.

HER ZAMAN KULLANMAK DOĞRU DEĞİL

Uzmanlar, "L" modunun sürekli kullanılmasını ise tavsiye etmiyor. Çünkü düşük viteste kalan motor daha yüksek devirlerde çalışıyor. Bu durum yakıt tüketiminin artmasına neden olurken motor ve şanzıman üzerinde de ekstra yük oluşturabiliyor. Bu nedenle yalnızca ihtiyaç duyulan özel sürüş koşullarında "L" modunun kullanılması, normal sürüşe dönüldüğünde ise yeniden "D" konumuna geçilmesi öneriliyor. Böylece hem yakıt ekonomisi korunuyor hem de aracın mekanik parçalarının gereksiz yere zorlanmasının önüne geçiliyor.