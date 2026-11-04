Otomatik şanzıman sistemlerindeki "N" konumu, motor ile tekerlekler arasındaki mekanik bağlantıyı doğrudan keserek aracın mekanik kontrolünü sağlayan temel güvenlik kademelerinden birini oluşturuyor. Sürücüler tarafından çoğunlukla göz ardı edilen bu fonksiyon, gaz pedalı arızalarından çekici operasyonlarına kadar birçok acil durumda şanzıman dişlilerinin kilitlenmesini ve dağılmasını engelliyor.

OTOMATİK VİTESTE 'N' MODUNA HANGİ ANLARDA İHTİYAÇ DUYULUR?

Otomatik vitesli otomobillerde günlük sürüş kontrolü genel olarak "D" (Drive) ve "R" (Reverse) kademeleriyle yürütülürken, sabit duruşlarda "P" (Park) modu tercih ediliyor. Manuel şanzımanlardaki boş vitesle aynı prensiple çalışan "N" kademesi, seyir halindeyken gaz pedalının takılması veya elektronik arıza yaşanması durumunda motorun çekiş gücünü tekerleklerden anında ayırarak aracın güvenli biçimde durdurulmasına imkân tanıyor.

OTOMATİK YIKAMA SÜREÇLERİNDE ŞANZIMAN GÜVENLİĞİ

Aracın harici bir kuvvet tarafından yürütülmesini gerektiren tünel tipi konveyörlü oto yıkama sistemlerinde, mekanizmanın tekerlekleri serbestçe döndürebilmesi için vitesin mutlaka "N" konumuna getirilmesi gerekiyor. Benzer şekilde, arıza yapan otomatik vitesli araçların yerinden taşınması veya çekiciye yüklenmesi esnasında da vitesin boşa alınması şart koşulurken, şanzıman dişlilerinin yağsız kalarak hasar görmemesi adına motor çalışır vaziyetteyken aracın çekilmesi yasaklanıyor.

MANUEL ARAÇLARDAKİ 'G' HARFİ NE ANLAMA GELİYOR?

Özellikle Alman menşeli arazi araçlarının manuel vites kolunda rastlanan "G" harfi, Almanca "arazi aracı" anlamına gelen "Geländewagen" kelimesini simgeliyor. Volkswagen T3 Syncro gibi dört tekerlekten çekişli modellerde yer alan bu özel kademe, standart birinci vitesten çok daha kısa bir dişli oranı sunarak çamur, kar veya dik tırmanış gibi zorlu arazi koşullarında diferansiyele yüksek tork aktarımı sağlıyor.