Son yıllarda içeceklerden elektronik ürünlere kadar pek çok farklı ürünün satıldığı otomatlara şimdi de altın eklendi. Yeni sistem, özellikle hızlı ve pratik alışveriş yapmak isteyen tüketicilere alternatif sunmayı amaçlıyor. Uygulamanın başladığı yer ve makinenin nasıl çalıştığı da belli oldu.

0,25 GRAMDAN BAŞLAYAN ALTINLAR SATILIYOR

Mısır'ın başkenti Kahire'de, değerli metal sektöründe faaliyet gösteren BTC adlı şirket tarafından altın ve gümüş satış otomatı hizmete alındı. Nile City Towers alışveriş merkezine yerleştirilen makine, müşterilerin banka kartlarıyla doğrudan altın ve gümüş satın almasına imkan tanıyor.

Otomatta 0,25 gramdan 2,5 grama kadar farklı ağırlıklarda altın külçeleri bulunuyor. Gümüş almak isteyenler ise 5 gram ile 100 gram arasında değişen külçeler arasından seçim yapabiliyor. Makinede ayrıca çeşitli altın ve gümüş ürünler de satışa sunuluyor.

Sistemin özellikle küçük miktarlarda altın biriktirmek isteyen tüketiciler için yeni bir alışveriş seçeneği oluşturması amaçlanıyor. Böylece müşteriler, kuyumcu tezgâhında işlem yaptırmak yerine alışveriş merkezi içerisinde bulunan otomattan ödeme kartlarını kullanarak satın alma işlemini gerçekleştirebiliyor.

2025 YILINDA DENEMELERİ BAŞLAMIŞTI

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre altın ve gümüş satış otomatları için deneme süreci 2025 yılında başladı. Bu dönemde Körfez ülkelerindeki çeşitli noktalarda makineler test edilirken Mısır'da da sistemin işleyişi üzerinde çalışmalar yürütüldü.

Şirketin Üst Yöneticisi Hassan Nassar, Kahire'de hizmete alınan otomatın deneme aşamasından resmi satış dönemine geçişi temsil ettiğini belirtti. Nassar, teknolojiden yararlanarak altın ve gümüş ürünlerine erişimi kolaylaştırmayı ve müşterilere daha esnek satın alma seçenekleri sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'da da faaliyet gösteren şirketin Mısır'daki yeni otomatı, mevcut satış kanallarına alternatif olarak konumlandırılıyor. Ancak makinelerin başka hangi noktalara kurulacağı ve satış ağının ne zaman genişletileceği konusunda henüz kesin bir takvim açıklanmadı.