Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaklaşık 150 metre yükseklikten şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ahmet Erkan (22) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Ereğli-Zonguldak kara yolunun Ören mevkisinde meydana geldi. Erkan yönetimindeki 67 AFN 616 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Taha Karahan ve Beytullah Korkmaz araçtan savrularak yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri, sürücü Erkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Erkan’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere devlet hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.