Kayseri’nin İncesu ilçesinde saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazada, Adem D. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklardan iş yerlerinin üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Adem D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. İş yerlerinde hasar meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.