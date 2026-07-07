Kaza, saat 16.00 sıralarında Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U. (21) yönetimindeki 34 DJ 6653 plakalı otomobil, yol ayrımından dönüş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çıktı, ardından ağaçlara çarparak yan yattı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hafif yaralandığı belirlenen A.U., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza nedeniyle bölgede trafik akışını kontrollü olarak sağladı.
Kazada yan yatan otomobil, çekici yardımıyla kaldırılırken, yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.