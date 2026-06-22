Ticaret Bakanlığı, Oto alım-satımında, 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması uygulamaları 1 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatılmıştı.

1 OCAK 2027'YE KADAR DEVAM EDECEK

Bakanlıktan yeni açıklama geldi. Ticaret Bakanlığı, Oto alım-satımında, 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması uygulamaları 1 Ocak 2027'ye kadar devam edeceğini açıkladı.

116 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre;

"Bugüne kadar 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve oto galeri işletmelerine toplam 54 milyon Türk lirası, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon Türk lirası tutarında idari para cezası uygulanmıştır."