Otomobil alım-satımında büyük değişiklikler yürürlüğe girdi. Yeni kurallar, alıcı ve satıcıyı güvence altına alırken, işlemleri de daha şeffaf ve güvenli hâle getiriyor. Artık eski usul “elden ödeme” ve noter sonrası sigorta dönemi sona erdi.

NOTERDEN ÖNCE KRİTİK KONTROLLER

Artık satış öncesi araçla ilgili tüm kayıtların temiz olması gerekiyor. Vergi borcu, muayene durumu, HGS ve trafik cezaları, rehin veya haciz kaydı olan araçlar için noter satış işlemi yapılmıyor. Özellikle şehir dışından gelen alıcı ve satıcıların, notere gitmeden önce tüm kontrolleri tamamlaması şart.

TRAFİK SİGORTASINDA YENİ DÜZENLEME

Araç satışlarında trafik sigortası artık noter işleminden önce yapılmak zorunda. Alıcı, ruhsat bilgileriyle sigorta şirketine başvurarak zorunlu sigortayı notere gitmeden düzenletiyor. Sigortası olmayan araçların satışı noter tarafından onaylanmıyor.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ DEVREDE

Satış bedeli artık elden ödenemiyor. İşlem, e-Devlet üzerinden başlatılan Takasbank sistemiyle güvence altına alınıyor. Satıcı, araç ve alıcı bilgilerini girerek bir referans kodu oluşturuyor, alıcı ise bu kodla ödemeyi sisteme aktarıyor.

PARA SATIŞ TAMAMLANMADAN SATICIYA GEÇMİYOR

Noter işlemi sırasında referans kodu görevliye ibraz ediliyor. Satış tamamlanmadan Takasbank’a yatırılan para satıcıya geçmiyor. Noter onayının ardından ödeme otomatik olarak satıcının hesabına aktarılıyor. Böylece hem alıcı hem satıcı güvence altına alınıyor.

SATIŞ İPTAL EDİLİRSE NE OLUR?

Noterde satış gerçekleşmezse Takasbank’ta bekleyen tutar bir iş günü içinde alıcının hesabına iade ediliyor. Alıcı, önceden yaptırdığı trafik sigortası için sigorta şirketine başvurarak iptal ve prim iadesi talep edebiliyor.