Kaza, Aydın-Denizli Otoyolu Hamidiye Mahallesi mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, B.Ü. (54) idaresindeki 20 ABE 872 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı. Savrulan araç, ardından yol yapım şantiyesinde bulunan bekçi kulübesine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve otoyol ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kulübede bulunan Mehmet Tunca’nın (45) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü B.Ü. ise ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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