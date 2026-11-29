Kobe Üniversitesi'nde malzeme mühendisi Hiroshi Sugimoto ve ekibi tarafından geliştirilen teknolojide, mikroskobik silisyum parçacıklarından yararlanılıyor. Tavus kuşlarının tüylerindeki renk oluşumundan ilham alan araştırmacılar, kimyasal renklendiriciler kullanmadan otomobil boyalarına benzer parlaklıkta yüzeyler elde etmeyi başardı.

RENGİNİ IŞIKTAN ALIYOR

Geleneksel otomobil boyalarında kullanılan bazı renk pigmentleri, uzun süre güneş ışığına maruz kaldığında özelliklerini kaybedebiliyor. Yeni teknolojide ise renkler, ışığın mikroskobik silisyum küreleriyle etkileşime girmesi sonucu oluşuyor.

Araştırmacılar, silisyum parçacıklarını şeffaf silika tabakalarıyla kaplayarak düzenli bir şekilde sıralanmalarını sağladı. Bu sayede yüzeyin parlaklığı artırılırken farklı açılardan bakıldığında rengin değişmesinin de önüne geçildi.

Minyatür otomobiller üzerinde gerçekleştirilen deneylerde farklı renkler elde edilirken kaplamanın üzerine uygulanan koruyucu tabakanın da renkleri önemli ölçüde değiştirmediği belirlendi.

UÇAKLARDA DA KULLANILABİLECEK

Geliştirilen kaplamanın en dikkat çekici özelliklerinden biri de son derece hafif olması. Bir metrekarelik yüzeyin renklendirilmesi için yalnızca 0,2 ila 0,4 gram kaplama malzemesi yeterli oluyor.

Büyük yolcu uçaklarında kullanılan geleneksel boyalar, uçağın ağırlığını yüzlerce kilogram artırabiliyor. Araştırmacıların hesaplamalarına göre yeni teknolojiyle bir yolcu uçağının renk katmanı yalnızca birkaç yüz gram ağırlığında olabilecek. Bu durumun yakıt tüketiminin azaltılmasına da katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Püskürtme gibi mevcut kaplama yöntemleriyle uyumlu olan teknolojinin seri üretime geçirilmesi için şirket kurma çalışmaları yürütülüyor. Araştırmacılar, yeni kaplamanın ilerleyen dönemde otomotiv ve havacılık başta olmak üzere farklı sektörlerde kullanılmasını hedefliyor.