Olay, önceki gece Pazaryeri Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde millet parkına giden Muhammed Karabaş ile arkadaşı C.E., bir süre sonra otomobille evlerine dönmek için yola çıktı. İddiaya göre, Muhammed Karabaş, C.E.'nin direksiyonunda olduğu 06 HB 7372 plakalı otomobilin camından sarkmaya başladı. Bu sırada dengesini kaybeden Karabaş, yola düştü.

Başından yaralanan Karabaş, aynı otomobille hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Karabaş, dün gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Karabaş’ın cenazesi otopsi için morga götürüldü. Karabaş’ın ölüm haberini alıp morg önüne gelen yakınları gözyaşı döktü.

C.E. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.