ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 20 Ekim'de yaptığı açıklamada geri çağırmanın Ford'un F-Serisi kamyonet ve ticari araçlarını kapsadığını duyurdu. Araçlardaki gösterge panellerinin sürücülere yanlış hız bilgisi verebildiği açıklandı.

HIZ GÖSTERGELERİNDE ARIZA TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde bazı araçların analog hız göstergesi ile motor devrini gösteren takometresinin takılı kalabildiği veya düzensiz hareket edebildiği belirlendi. Bu durum, sürücülerin aracın gerçek hızını doğru şekilde takip etmesini engelleyebiliyor.

Yetkililer, hız göstergesindeki yanlış okumaların trafik kazası riskini artırabileceğine dikkat çekti. Ford ise söz konusu arızayla bağlantılı herhangi bir kaza veya yaralanma bildirimi bulunmadığını açıkladı.

Geri çağırma kararı, ABD'deki belirli üretim dönemlerine ait araçlar için geçerli olacak. Aynı model ve üretim yılına sahip tüm araçların geri çağırmadan etkilenmediği belirtildi.

HANGİ FORD MODELLERİ GERİ ÇAĞRILIYOR?

Geri çağırma kapsamında 2025 ve 2026 model F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD, F-550 SD ve F-600 araçları bulunuyor. Ayrıca 2026 model F-150 ve F-750 SD araçlarının belirli üretimleri de listede yer alıyor.

Ford bayileri, arızaya neden olabilen gösterge paneli modüllerini ücretsiz olarak değiştirecek. Böylece hız ve motor devri bilgilerinin sürücülere doğru şekilde iletilmesi sağlanacak.

Araç sahiplerine yönelik ilk bilgilendirmelerin 26 Ekim'de başlaması, onarımın uygulanmasına ilişkin ek bildirimlerin ise aralık ayında gönderilmesi bekleniyor. ABD'deki araç sahipleri, şasi numaraları üzerinden araçlarının geri çağırma kapsamında olup olmadığını kontrol edebilecek.