Toplamda 69 bin 586 araç, Temmuz 2022 ile Nisan 2025 tarihleri arasında Avustralya’da satıldı. Her araçta sorun bulunmasa da, bu tarihler arasında satılan birçok sedan, hatchback ve SUV model bu hatadan etkilenmiş olabilir.

Sorunun kaynağı ise araç çalıştırıldığında, gösterge panelinde yer alan 12.3 inçlik ekranın zaman zaman boş (siyah) kalması. Bu ekran, araç uyarıları, göstergeler, hız ve çeşitli mesajlar gibi sürüş sırasında kritik öneme sahip bilgileri içeriyor.

'KAZA RİSKİNİ ARTIRABİLİR'

Toyota'nın yayımladığı geri çağırma bildirisinde, "Hız göstergesi ve uyarı ışıkları olmadan araç kullanmak, belirli sürüş koşullarında kaza riskini artırabilir" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, hatalı ekran bulunan araçlarda enerji tüketimi de beklenenden daha hızlı olabiliyor. Bu durum, özellikle hibrit modellerde performans kaybına yol açabilir.

Toyota, sorunun çözümü için yazılım güncellemesi gerektiğini duyurdu. Güncelleme işleminin süresi, aracın modeline bağlı olarak 1 ila 2,5 saat arasında değişiyor. Tüm yetkili bayiler bu güncellemeyi yapabilecek.

'EN KISA SÜREDE SERVİSE BAŞVURUN'

Araç sahiplerinin söz konusu sorun ortaya çıkmasa bile, en kısa sürede bir servise başvurmaları öneriliyor. Etkilenen araçların listesi Toyota’nın internet sitesinde yayımlandı.

Listede yer alan modeller arasında C-HR Hybrid, Camry Hybrid, Corolla Hatch ve Sedan (hem hibrit hem benzinli), Corolla Cross (hibrit ve benzinli), GR Yaris, GR Corolla, Kluger (hibrit ve benzinli) ile RAV4 (hibrit ve benzinli) bulunuyor.