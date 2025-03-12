Volvo, 70 yıl boyunca ürettiği efsanevi station wagon modeline veda ediyor. İsveçli otomobil devi, bu modelin üretimine son vererek, markasının tarihindeki önemli bir dönemi kapatıyor. Şirket, gelecekte artık station wagon araçları üretmeyeceğini açıkladı.

Volvo, klasikleşmiş modellerine veda etmeye karar verdi ve aile otomobili olarak bilinen station wagon'ların devri sona eriyor. Şirket, 70 yıllık geçmişinde önemli bir yeri olan bu araçların yerini başka gövde tiplerine bırakacağını belirtti.

YENİ ES90 MODELİ İLE DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

Bu karar, Volvo'nun üst düzey yöneticilerinin tanıttığı yeni ES90 elektrikli sedan modeli ile duyuruldu. Şirket, gelecekte daha popüler gövde tiplerine, özellikle SUV'lere odaklanmayı planlıyor ve bu nedenle station wagon modellerinden tamamen vazgeçme kararı aldı.

GELENEKSEL SEVERLERDEN TEPKİ BEKLENİYOR

Bu değişiklik, Volvo'nun geleneksel severleri arasında tepki yaratabilir. Çünkü Volvo, 1953 yılında piyasaya sürdüğü Duett modeli ile station wagon türüne öncülük etmişti. Bu model, geniş iç hacmiyle hem iş hem de eğlence amaçlı kullanılabilen, "iki araç bir arada" konseptiyle büyük ilgi görmüştü.

VOLVO'NUN STATİON WAGON MİRASI VE GELECEĞİ

Volvo'nun station wagon üretimi, 1950'lerden bu yana altı milyondan fazla araçla devam etti. Özellikle 1970'lerde İngiltere'de popülerleşen 260 Serisi, 1980'ler ve 1990'larda ise 740 ve 760 modelleri ile bu segmentte güçlü bir yer edinmişti. Ancak şimdi, Volvo tüm yatırımlarını SUV ve hatchback modellerine yönlendirme kararı aldı.

WAGON MİRASININ SONU

Geçtiğimiz hafta İsveç'te düzenlenen ES90 lansmanında konuşan Volvo CEO'su Jim Rowan, markanın SUV ve sedanlara odaklanacağını doğruladı. Geleneksel bir Volvo station wagon olmadan bir gelecek görüp göremediği sorulduğunda Rowan şöyle cevap verdi:

“Evet. Çünkü bence [pazar] değişti, değil mi? Farklı modelleri pazara getirmek pahalı bir iş ve bu modelleri pazarda tutmak da pahalı bir iş. Dolayısıyla bir seçim yapmamız gerekiyor: Örneğin [yeni] bir V90 çıkarmak yerine, o arabayı biraz farklı bir şekilde konumlandırmak daha mı iyi? Bu yüzden Black Edition'larımız var, Cross Country versiyonlarımız var - artık aynı temel otomobilin farklı versiyonlarına sahibiz.Aynı platform ve aynı form faktörü üzerinden daha fazla hacim elde etmek bizim için çok daha ucuz ve çok daha uygun maliyetli.”