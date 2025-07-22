CNN'de yer alan habere göre; Ford, yangın riski taşıyan bir sorun nedeniyle dünya genelinde 694 binden fazla Bronco Sport ve Escape model SUV aracını geri çağırma kararı aldı. Geri çağırma, yakıt enjektörlerinde oluşabilecek çatlakların yakıt sızıntısına yol açma ihtimali nedeniyle yapıldı.

Şirketin yayımladığı geri çağırma bildirimine göre, 2021-2024 yılları arasında üretilen Bronco Sport ve 2020-2022 arasında üretilen 1.5 litrelik motorlu Escape modelleri bu durumdan etkileniyor.

'ALEV ALMA VE YANGIN RİSKİ YÜKSEK'

Ford, şu anda sorunu kalıcı olarak çözebilecek bir teknik düzeltmeye henüz ulaşamadığını belirtti. Etkilenen araç sahiplerine 18 Ağustos tarihinde bilgilendirme mektubu gönderilecek. Bu süreçte Ford bayileri, motor kontrol yazılımını ücretsiz şekilde güncelleyecek.

Bildiride, “Çatlamış bir yakıt enjektörü, yüksek oranda yakıt sızıntısına neden olarak motorun sıcak parçalarıyla temas edebilir ve bu durum alev alma ve yangın riskini ciddi şekilde artırır.” denildi.

Ford, bu sorunu çözmek için daha önce de girişimlerde bulunmuştu. Kasım 2022’de başlayan ilk müdahalelerde, yakıt sızıntılarını algılayan ve yüksek basınçlı yakıt pompasını devre dışı bırakarak motor gücünü düşüren bir yazılım güncellemesi uygulanmıştı.

YANGININ KESİN KAYNAĞI BELİRLENEMEDİ

Ancak Temmuz 2024’te, yangın çıkan ve daha önce bu yazılım güncellemesini almış bir araç Ford tarafından satın alındı. Araçta yine çatlamış bir yakıt enjektörü bulundu. Yangının kesin kaynağı belirlenemese de bu olay, şirketin konuyla ilgili daha derin bir araştırma başlatmasına yol açtı.

Ford, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) ile yaptığı görüşmelerin ardından resmi geri çağırma kararını aldı. Kalıcı çözüm hazır olduğunda, ikinci bir bilgilendirme mektubu gönderileceği açıklandı.