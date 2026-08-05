İlk aşamada geliştirilecek robotlar doğrudan Mitsubishi'nin üretim tesislerinde görev alacak. Şirket, robotların gerçek üretim ortamındaki performansını analiz ederek operasyonel veriler toplayacak. Elde edilen deneyimlerin ardından, Kyoto fabrikasında insansı robotların seri üretimine geçilmesi hedefleniyor. Üretimin 2027 yılı içinde başlaması planlanıyor.

ÖNCE FABRİKADA ÇALIŞACAKLAR

Anlaşma kapsamında Mitsubishi Motors, otomotiv üretiminden edindiği seri üretim, kalite kontrol, dayanıklılık testleri ve mekatronik mühendisliği deneyimini insansı robot üretimine aktaracak. Highlanders ise yapay zeka ve robotik teknolojileriyle insanlarla birlikte çalışabilecek yeni nesil robotlar geliştirecek.

Robotların montaj hatlarında malzeme taşıma, parça yerleştirme ve tekrarlayan üretim görevlerinde kullanılması planlanıyor. Bu sayede hem iş gücü açığının azaltılması hem de üretim süreçlerinin daha esnek hale getirilmesi amaçlanıyor.

HEDEF AYDA BİNLERCE ROBOT ÜRETMEK

Mitsubishi ile Highlanders arasındaki iş birliği, bir otomobil üreticisinin insansı robot geliştiricisiyle seri üretim amacıyla yaptığı ilk ortaklıklardan biri olarak değerlendiriliyor. Şirketler, Kyoto fabrikasında atıl durumdaki binaları üretim tesisine dönüştürerek robot üretim kapasitesini artırmayı planlıyor. Sektörde dile getirilen hedeflerden biri de üretimin olgunlaşmasının ardından aylık yaklaşık 1.000 robot seviyesine ulaşmak.