Yeni yerli elektrikli araç modeli, Hyundai'nin 2035 yılı itibarıyla Avrupa'da yalnızca sıfır egzoz emisyonlu araçlar sunma hedefine ulaşmasının bir parçası olacak.

Yakın zamanda ticari unvanını Hyundai Motor Türkiye olarak değiştiren şirket, elektrikli araç üretimine odaklanarak üretim kapasitesini ve sürdürülebilirlik çabalarını artırmayı hedefliyor.

5 MİLYON ARAÇTAN 2 MİLYONU ELEKTRİKLİ

Hyundai, yıllık satışlarını 2030 yılına kadar yüzde 30-35 artırarak 5,55 milyon araca çıkarmayı ve bu araçlardan 2 milyonunun elektrikli modellerden oluşmasını öngörüyor.

Şirket bugüne kadar 3 milyon araç üretti ve 2,5 milyon adedin üzerinde ihracat gerçekleştirdi. 2023 yılında 245 bin araç üreten fabrika, bunun 204 binini ihraç ederek 2,4 milyar dolar ihracat geliri elde etti.

İZMİT'TEKİ FABRİKADA ÜRETİLECEK

2024'te Türkiye otomotiv pazarının 1,1 milyon adet seviyesine ulaşması beklenirken, Hyundai'nin hedefi 65 bin araç satışı ve 7 binin üzerinde elektrikli araç teslimatı yapmak.

Şirketin, pazar payını yüzde 5,9'a çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor. İzmit fabrikasında üretilecek yeni elektrikli model, Hyundai'nin genişleyen elektrikli araç portföyüne dahil olacak ve Avrupa'daki sürdürülebilir mobilite taleplerine yanıt verecek. Şirket, elektrikli modelin yanı sıra içten yanmalı motorlu araç üretimini de sürdürecek.