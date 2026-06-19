Amerika pazarının en büyük otomotiv gruplarından General Motors (GM), ikonik SUV ve pickup modelleriyle Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptı. TUROTO ile General Motors Europe arasında kurulan stratejik ortaklık kapsamında, General Motors Specialty Vehicles (GMSV) çatısı altındaki Cadillac, Chevrolet ve GMC markaları artık resmi distribütör güvencesiyle Türkiye'de satılacak. İstanbul’da düzenlenen lansmanla duyurulan iş birliği kapsamında araçların yetkili satış, servis, garanti ve yedek parça süreçleri TUROTO tarafından yürütülecek.

BEKLENMEDİK FİYATLAR DUDAK UÇUKLATTI

Türkiye pazarında Chevrolette gibi firmalar ile satış ağını geçmişte kurmuş olsa da uzun süredir Türkiye'de herhangi bir servisi ya da yetkili bayisi bulunmayan General Motors tarafından açıklanan fiyatlar otomotiv almak isteyenler için dudak uçuklatan fiyatlar görülmesine yol açtı. Türkiye'de beklediği alıcı sayısına ulaşıp ulaşamayacağı me ak konusu olan General Motors tarafından uygulanan fiyat politikasının satışların başlaması ile birlikte milyon TL'leri bulması otomotiv alacakları şaşırtan bir durum.

HAZİRAN AYI SATIŞ FİYATLARI AÇIKLANDI

Lansmanla birlikte Türkiye'de satışa sunulan premium modellerin haziran ayı anahtar teslim fiyat listesi de paylaşıldı. Açıklanan resmi fiyat listesi şu şekilde:

Cadillac Escalade Sport Platinum: 37.500.000 TL

Cadillac Escalade ESV Sport Platinum: 40.000.000 TL

Cadillac Escalade V Series: 47.500.000 TL

Chevrolet Tahoe RST: 19.900.000 TL

Chevrolet Tahoe High Country: 23.000.000 TL

Chevrolet Suburban High Country: 25.500.000 TL

GMC Yukon Denali: 28.000.000 TL

GMC Sierra Denali: 11.500.000 TL

MODELLERİN TEKNİK ÖZELLİKLEİR BELLİ OLDU

General Motors tarafından Türkiye pazarından satışa sunulan araç modellerinin donanım ve teknik özellikleri ile araç tasarımları da paylaşıldı. Açıklanan özellikler güçlü bir SUV ya da pick-up kullanmak isteyen araç sürüicüleri için tatmin edici görünse de fiyatlandırmaya bakıldığında bu özellikleri taşıyor olması General Motors gibi uzun yıllardır otomotiv sektöründe önde gelen isimlerden biri olan firma için sürpriz etkisi yapmıyor. İşte General Motor tarafından Türkiye'de satışa sunulan modeller için açıklanan teknik ve donanım özellikleri:

CADİLLAC ESCALADE

6.2 litrelik V8 motor seçeneğiyle ithal edilen model grubunda dijital ekran teknolojileri, ısıtmalı, soğutmalı ve masaj fonksiyonlu deri koltuklar standart olarak yer alıyor. Serinin en pahalı versiyonu olan Escalade V-Series ise süperşarjlı V8 motoru, performansa yönelik süspansiyon ve fren sistemleriyle diğer modellerden ayrışıyor. Araçlarda opsiyonel olarak sunulan "Executive Second-Row Seating" paketi tercih edildiğinde arka yolcu bölümüne 14 yönlü ayarlanabilir koltuklar, bağımsız kontrol mekanizması ve katlanabilir masalar ekleniyor.

CHEVROLET TAHOE VE SUBURBAN

Geniş iç hacmiyle öne çıkan bu SUV modellerinden High Country donanım seviyesinde panoramik cam tavan, renkli Head-Up Display (sürüş bilgi ekranı) ve adaptif süspansiyon sistemi yer alıyor. Tahoe RST versiyonu ise siyah dış tasarım detayları ile daha sportif bir görünüm sunuyor.

GMC YUO VE SİERRA

Markanın lüks tasarım dilini yansıtan Denali serisinde, Yukon tam boy SUV segmentinde çevre görüş sistemleri ve geniş yaşam alanıyla listelenirken; Sierra Denali modeli çok fonksiyonlu bagaj kapağı ve yükleme çözümleri sunan lüks bir pickup olarak satışa çıkıyor.