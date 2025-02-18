Fransa'da bir, yurtdışında ise 11 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Takata marka hava yastıkları, ciddi yaralanmalara yol açabilir. Ulaştırma Bakanlığı'na göre, bu hava yastıkları iklim koşulları nedeniyle daha hızlı bozuluyor ve büyük bir tehlike oluşturuyor.

Başlangıçta Güney Avrupa ve Mağrip ülkelerinde başlatılan geri çağırma kampanyası, 2024 yılı itibarıyla Fransa'nın kuzeyindeki tüm bölgelerde de uygulanmaya başlandı. Yapılan testlerin ardından, Stellantis, ülke genelindeki tüm araçlar için immobilizasyon kararı aldı.

FABRİKALARDAN HIZLI MÜDAHALE

Stellantis, yeterli yedek hava yastığı temin ettiğini ve Fransa'daki sekiz fabrikasını devreye sokarak, araçların hızlı bir şekilde onarılmasını sağlayacağını açıkladı. Ocak 2024'te yapılan çağrılara yanıt veren 42 bin 400 araçtan 17 bin 600'ü servise alındı.

530 BİN CİTROEN C3 VE DS3'ÜN 400 BİNİ ONARILDI

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Güney Avrupa ve Mağrip ülkelerinde başlatılan geri çağırma süreci kapsamında, 2009-2019 yılları arasında satılan 530 bin Citroen C3 ve DS3'ün 400 binden fazlası onarıldı. Fransa dışındaki kullanıcılar için de bilgilendirme kampanyası başlatıldı.

2014-2019 MODEL CİTROEN'LER İÇİN YENİ GERİ ÇAĞIRMA

Stellantis, 2014-2019 yılları arasında satılan Citroen araçlarının geri çağırılacağını, ancak bu geri çağırma işleminin immobilizasyon olmadan yapılacağını duyurdu.

MADDİ TAZMİNAT TALEPLERİ

Bazı Citroen C3 sahipleri, araçlarındaki hava yastığı arızaları nedeniyle Stellantis'e karşı dava açtı. Şirket, "başkalarının hayatlarını tehlikeye atma" ve "aldatıcı ticari uygulamalar" iddialarıyla maddi tazminat talep eden sürücülerle karşı karşıya.

2014 YILINDA BÜYÜK BİR KRİZ YARATTI

Takata hava yastığı skandalı, 2014 yılında dünya çapında büyük bir kriz yarattı. Japon üreticinin iflasına yol açan skandal, birçok otomobil üreticisinin milyonlarca aracı geri çağırmasına neden oldu ve bu süreç hala devam ediyor.