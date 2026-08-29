Volkswagen AG, Almanya'daki Osnabrück fabrikasının geleceği konusunda İsrailli savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems ile görüşmelerini sürdürüyor. Bloomberg'e konuşan taraflar, tesisin devri konusunda son aşamaya geldiğini açıkladı.

"KATAR'IN VETOSUNU AŞMAK İÇİN DOLAYLI FORMÜL"

Planın önümüzdeki haftalarda resmi anlaşmayla sonuçlanması bekleniyor. Ancak nihai ortaklık henüz kesinleşmedi. Katar'n egemen servet fonunun endişelerine rağmen taraflar dolaylı bir ortaklık modeli üzerinde çalışıyor.

Bu modelde Volkswagen, Osnabrück tesisinin belirli bölümlerini Aşağı Saksonya eyalet yönetimine devredecek. Eyalet yönetimi ise Rafael ile doğrudan bir ortak girişim kuracak. Bu sayede Volkswagen'nin doğrudan İsrailli şirketle ilişkisi önüne geçilecek.

DEMİR KUBBE İÇİN ÜRETİM

Fabrikanın İsrail’in Demir Kubbe hava savunma sistemi için gereken ekipmanları üreteceği belirtiliyor. Bu ekipmanlar arasında fırlatma rampaları ve güç jeneratörlerini taşıyan ağır hizmet tipi askeri kamyonlar da bulunuyor.

Osnabrück fabrikasında günümüzde Porsche'nin Cayman ve Boxster modelleri ile T-Roc Cabriolet öğretiliyor. Yaklaşık 2 bin 300 kişinin çalıştığı tesiste, şirketin Asya rekabeti ve yüksek maliyetler nedeniyle yeniden yapılandırma süreci yaşanıyor.

Volkswagen'nin denetim kurulu 4 Eylül’de Osnabrück’ün geleceğini de içeren planı görüşecek. Şirket, Almanya'daki beş fabrikasını kapatma ve 50 bin kişilik istihdam azaltımı planını sürdürüyor.

Savunma sanayisine dönüş, Avrupa'nın savunma harcamalarını artırdığı bir dönemde istihdamı koruma stratejisi olarak görülse de tarihsel ve politik İtirazları da beraberinde getirdi. İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi rejimi için üretim yapması ve yerel halkın protestoları gündemde.

Aşağı Saksonya yönetiminin desteğiyle ilerleyen plan, Katar'n itirazına rağmen sürüyor. CEO Oliver Blume, yeniden yapılandırma planından geri adım atılmayacağını açıkladı.