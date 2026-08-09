ABD'nin Kaliforniya Batı Bölgesi Bölge Mahkemesinde açılan davada Gabriel Lahijani ve Karendeep Bath isimli sürücüler, belirli Mercedes AMG araçlarının ön koltuklarında tasarım hatası bulunduğunu iddia etti.

Dava dilekçesinde, koltuktaki kabarık metalik AMG logosunun sürücü veya yolcuların sırt, boyun ya da omuz bölgesiyle temas etmesinin kaçınılmaz olduğu aktarıldı.

Davacılar, tıbbi masraflarının yanı sıra yaşadıkları acı, ıstırap ve duygusal yıpranmanın tazmin edilmesini talep ederken, diğer araç sahipleri için de logonun koltuklardan çıkarılma masraflarının şirket tarafından karşılanmasını talep etti.

Mercedes-Benz tarafı ise konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

SÜRÜCÜLERİN YANIK İDDİALARI VE TIBBİ RAPORLAR

Abc News' ta yer alan habere göre, Los Angeles'ta ikamet eden Lahijani, yetkili bir bayiden kiraladığı 2026 model Mercedes-AMG E-Class aracına atletle bindiğinde sırtında ikinci derece yanık oluştuğunu söyledi.

Uzman bir dermatolog tarafından incelenen yaralanmada, sürücünün sırtında ilk ve ikinci derece yanıklar oluştuğu ve cildinde "AMG" ibaresinin iz bıraktığı kanıtlandı.

Benzer bir olay ise yaklaşık altı hafta sonra Kaliforniya'da meydana geldi. Kolsuz bir üst giysiyle aracına binen Bath, omzunun logoyla temas etmesiyle yanma hissi yaşadığını ve takip eden günlerde cildinde termal temas yanığıyla uyumlu şekilde AMG logosu formunda koyu bir izin belirginleştiğini aktardı.

GEÇMİŞTEKİ YASAL SÜRÇLER

Alman otomobil üreticisi yakın zamanda başka hukuki süreçlerle de gündemde yer almıştı. Mercedes-Benz USA ve ana şirket Daimler AG, emisyon testlerini yanıltmak amacıyla yüz binlerce araca gizli yazılımlar yerleştirdiği yönündeki suçlamaları çözüme kavuşturmak adına Aralık ayında 149,6 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Başsavcılar koalisyonu tarafından yapılan açıklamada, üreticinin 2008 ile 2016 yılları arasında 211 binden fazla dizel binek araç ve van tip otomobile, emisyon kontrollerini testler sırasında optimize eden ancak normal kullanımda bu kontrolleri azaltan yazılımlar entegre ettiği aktarılmıştı.