Nevşehir'de Avanos-Göreme kara yolunda Ali Kaptan'ın (80) kullandığı 50 EA 639 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, aracın içinde sıkışan Kaptan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerindeki incelemenin ardından Kaptan'ın cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.