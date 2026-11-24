Kaza, saat 20.45 sıralarında, geçen günlerde yeniden ulaşıma açılan kavşakta meydana geldi. Ankara yönünden gelen 14 ABM 774 plakalı otomobil, kavşakta 14 ADS 656 plakalı otomobile çarptı. Savrulan araç, aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek 14 ADS 964 plakalı otomobile çarptı. Devrilen direk de 14 KR 965 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 14 ADS 656 plakalı otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Araçlarda bulunan 4 yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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