İzmir'in Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesi Eski İzmir Caddesi'nde gece saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. M.P. yönetimindeki 45 HA 8722 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir dönerci dükkanına daldı. DUVARI YIKIP YAN DÜKKANA GEÇTİ İş yerinin kepengini kırarak içeri giren otomobil, dönerci ile bitişiğindeki yumurtacı dükkanını ayıran duvara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle duvarın bir bölümü yıkılırken, savrulan tuğla ve beton parçaları yumurtacı dükkanına zarar verdi. SÜRÜCÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ Kazada iki iş yerinde de büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yumurtacı dükkanındaki binlerce yumurta kırıldı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu öne sürülen sürücü M.P. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, otomobil çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

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