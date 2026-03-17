Alman otomotiv devi Volkswagen Group, son yılların en çalkantılı finansal dönemlerinden birini geride bıraktı. Şirket, 2025 yılı faaliyet kârının yüzde 50’den fazla düştüğünü açıklarken, bu tablo yönetimi sert önlemler almaya yöneltti. Grup, maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü korumak adına kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine giriyor.

2025’i yaklaşık yüzde53 daha düşük kârla kapatan Volkswagen, operasyonel verimliliği artırmak için radikal adımlar planlıyor. Bu kapsamda, on yılın sonuna kadar çalışan sayısında 50 bine varan bir azaltma ihtimali gündeme geldi. Artan üretim maliyetleri, elektrikli araç dönüşümünün getirdiği yük ve küresel rekabet baskısı, şirketin finansallarını aşağı çeken başlıca faktörler arasında gösteriliyor.

GRUP ZORLANIRKEN SKODA REKOR KIRDI

Volkswagen Grubu’nun genel performansındaki düşüşe rağmen, grup markalarından Škoda Auto adeta ters yönde ilerledi. 2025 yılı, Škoda için tarihi bir başarı yılı oldu. Şirket, 30,1 milyar euro gelir elde ederek rekor kırarken, kârını da %8,6 artırarak 2,5 milyar euroya çıkardı. Bu güçlü finansal performans, markanın grup içindeki önemini daha da artırdı.

SATIŞLARDA 6 YIL SONRA KRİTİK EŞİK AŞILDI

Škoda’nın araç satışları da dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. Marka, 2025 yılında toplam 1.049.900 araç satarak, altı yıl aradan sonra yeniden yıllık 1 milyon barajını geçti. Bu rakam, bir önceki yıla göre %12,7’lik artış anlamına geliyor.

Özellikle Avrupa pazarı, Škoda’nın büyümesinde kilit rol oynadı. Şirket, kıta genelinde 840 binden fazla araç teslim ederek Avrupa’nın en çok satan üçüncü markası konumuna yükseldi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA YÜKSELEN GÜÇ

Elektrifikasyon alanında da Škoda dikkat çekici bir ivme yakaladı. Markanın yeni elektrikli modeli Elroq, Avrupa’da Tesla Model Y’nin ardından en popüler ikinci elektrikli otomobil oldu.

Toplamda 174.900 tam elektrikli ve 43.800 şarj edilebilir hibrit araç teslim eden marka, elektrikli dönüşümde iddialı konumunu güçlendirdi.

GRUP İÇERİSİNDE DENGE DEĞİŞİYOR MU?

Volkswagen Grubu’nun genelinde yaşanan finansal daralma ile Škoda’nın yükselişi arasındaki tezat, grup içindeki güç dengelerinin yeniden şekillenebileceğine işaret ediyor.

Analistler, maliyet baskısı altındaki ana markanın yeniden yapılanma sürecinde, daha verimli ve kârlı markaların rolünün giderek artacağını belirtiyor.