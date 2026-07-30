Kaza, dün gece Helvacı Mahallesi’nde meydana geldi. Yakup Y. (64) idaresindeki 60 DY 073 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten bir evin bahçesine savruldu.

Kazada yaralanan sürücü için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.