Giresun'un Keşap ilçesine bağlı Düzköy köyü Geçilmez Tüneli çıkışında saat 10.30 sıralarında feci bir trafik kazası meydana geldi. Muaz Ayaz idaresindeki 34 TA 8261 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki fındık bahçesine yuvarlandı. Taklalar atan araç ters dönerek durabildi.

SÜRÜCÜ VE AKRABASI HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin gerçekleştirdiği kontrollerde, sürücü 28 yaşındaki Muaz Ayaz ile yanında bulunan akrabası 37 yaşındaki Kader Ayaz’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği saptandı.

İKİSİ ÇOCUK ÜÇ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada ağır yaralandığı belirlenen 45 yaşındaki Tayyip Ayaz ile araçta bulunan 5 aylık bebek Muhammed Musa Ayaz ve 5 yaşındaki Mihrimah İsra Ayaz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların tedavisine başlanırken, kazayla ilgili inceleme ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.