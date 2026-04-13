Ali Can POLAT

OSD verilerine göre yılın ilk üç ayında otomotiv üretimi yüzde 7’lik düşüşle 321 bin 856’ya gerilerken, ihracat yüzde 15’lik düşüşle 215 bin 323’e indi. Bu verileri değerlendiren OSD Başkanı Cengiz Eroldu, savaşın yarattığı belirsizliklerle 2026’ya dair beklentilerini revize ettiklerini belirtti. Eroldu, “İhracatı yüzde 4, üretimi yüzde 2 aşağı çektik. Plastik hammaddelerinde maliyet artışı olacak. Maliyet artışı kaynaklı fiyat artışı kesin ama ne kadar olacağını bilmek zor. Petrol oturmadığı için hammadde fiyatları da oturmadı” diye konuştu.

ÜRETİM BİTİYOR

Fiyatların artacağını vurgulayan Eroldu, “Nisan başında piyasanın hareketlenmesinin sebebi bu. Müşteri ‘fiyat artacak’ diyerek satın almaya koşuyor. Maliyetler ve fiyatlar artacaktır bu kaçınılmaz. Mayıs ve haziranda fiyatlara yansımalar olacaktır” ifadesini kullandı. Eroldu, “Otomotiv sanayi 2 senedir ciddi rekabetçilik kaybı yaşıyor. Yakında Türkiye’de kablo üretimi kalmayacak. Sanayiciler Mısır, Tunus gibi ülkelere kaymaya devam ediyor. Bu maliyetlerle üretince satamazsınız” açıklamasını yaptı.

Vergi oranları değişmez

OSD Başkanı Cengiz Eroldu, otomotivde vergi oranlarında değişim beklemediğini söyledi. Eroldu, vergi politikalarına ilişkin “Şu anda vergilerde bir değişim beklemiyorum. Biz kamudan bir şey istemeyi de doğru bulmuyoruz. Ülkenin kendi sorunlarının üstesinden gelmekte zorlandığı bir dönemdeyiz” değerlendirmesinde bulundu.