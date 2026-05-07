Mayıs ayının gelişiyle birlikte otomotiv sektöründe beklenen bahar havası yerini temkinli bir duruşa bıraktı. Veriler, sıfır araç satışlarında belirgin bir gerileme olduğunu kanıtlarken, bu tablonun arkasında hem yerel hem de küresel nedenler yatıyor. Özellikle ABD ve İran arasında tırmanan gerilim, enerji piyasalarını ve akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyerek tüketiciyi harcamalarını kısmaya itti.

Para piyasalarındaki aşırı hareketlilikle birleşen bu durum, distribütörlerin satış hedeflerini zora soktu. Stokları eritmek ve pazar payını korumak isteyen markalar, Mayıs ayı itibarıyla fiyatları sabit tutma yoluna gitti. Mevcut tabloda sıfır bir otomobil sahibi olabilmek için gereken minimum tutar 1 milyon 295 bin TL olarak kayıtlara geçti.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT MODELLERDE REKABET KIZIŞIYOR

Fiyat listelerinde dikkat çeken bir diğer detay ise elektrikli ve hibrit otomobillerin artık daha ulaşılabilir bantlara inmesi. Citroen, Fiat ve Togg gibi markalar, sundukları rekabetçi fiyatlarla geleneksel yakıtlı araçlara ciddi birer alternatif olmaya devam ediyor.

Araç almayı düşünenlerin merakla beklediği, piyasadaki en uygun fiyatlı modellerden lüks segmentteki seçeneklere kadar işte otomobil markalarının Mayıs 2026 güncel fiyat listesi:

Dacia: Sandero – 1.295.000 TL

KIA: Picanto 1.0L 67 PS AMT – 1.335.000 TL

Opel: Corsa Edition 1.2 100 HP Benzin MT6 – 1.395.000 TL

Citroen: e-C3 83 kW Elektrikli Motor – 1.400.000 TL

Fiat: Grande Panda Elektrikli – 1.440.000 TL

Hyundai: i20 1.0 T-GDI Manuel – 1.470.000 TL

Nissan: Juke 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna – 1.699.000 TL

Skoda: Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG – 1.727.200 TL

Seat: Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus – 1.821.000 TL

Renault: Clio evolution plus TCe EDC 115 hp – 1.830.000 TL

Togg: T10X V1 RWD Standart Menzil – 1.869.048 TL

Toyota: Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S – 1.892.000 TL

Omoda: 5 Ultima – 1.999.000 TL

Ssangyong: Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik – 1.999.000 TL

Suzuki: Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance – 1.999.000 TL

Peugeot: E-208 GT 100kW – 1.999.500 TL

Volkswagen: Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life – 2.122.000 TL

Ford: Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost – 2.131.500 TL

Chery: Tiggo 7 Prestige 4x2 1.6 TGDI – 2.175.000 TL

Honda: Jazz Crosstar – 2.380.000 TL

BYD: SEAL 160 kW – 2.429.000 TL

Alfa Romeo: Junior Elettrica – 2.474.300 TL

MG: ZS Hybrid+ Luxury – 2.540.000 TL

Cupra: Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG – 2.650.000 TL

Lexus: LBX – 3.005.000 TL

Mercedes: A200 – 3.222.000 TL

Audi: A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced – 3.455.221 TL

Subaru: Yeni Crosstrek e-BOXER – 3.589.900 TL

BMW: 120 Sport Line – 3.724.500 TL

Satışlardaki durgunluk devam ettiği sürece markaların liste fiyatları üzerinden ek takas desteği ve düşük faizli kredi kampanyaları sunması bekleniyor. Alıcıların bayilerdeki özel teklifleri değerlendirmesi avantajlarına olabilir.