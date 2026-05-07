Mayıs ayının gelişiyle birlikte otomotiv sektöründe beklenen bahar havası yerini temkinli bir duruşa bıraktı. Veriler, sıfır araç satışlarında belirgin bir gerileme olduğunu kanıtlarken, bu tablonun arkasında hem yerel hem de küresel nedenler yatıyor. Özellikle ABD ve İran arasında tırmanan gerilim, enerji piyasalarını ve akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyerek tüketiciyi harcamalarını kısmaya itti.
Para piyasalarındaki aşırı hareketlilikle birleşen bu durum, distribütörlerin satış hedeflerini zora soktu. Stokları eritmek ve pazar payını korumak isteyen markalar, Mayıs ayı itibarıyla fiyatları sabit tutma yoluna gitti. Mevcut tabloda sıfır bir otomobil sahibi olabilmek için gereken minimum tutar 1 milyon 295 bin TL olarak kayıtlara geçti.
ELEKTRİKLİ VE HİBRİT MODELLERDE REKABET KIZIŞIYOR
Fiyat listelerinde dikkat çeken bir diğer detay ise elektrikli ve hibrit otomobillerin artık daha ulaşılabilir bantlara inmesi. Citroen, Fiat ve Togg gibi markalar, sundukları rekabetçi fiyatlarla geleneksel yakıtlı araçlara ciddi birer alternatif olmaya devam ediyor.
Araç almayı düşünenlerin merakla beklediği, piyasadaki en uygun fiyatlı modellerden lüks segmentteki seçeneklere kadar işte otomobil markalarının Mayıs 2026 güncel fiyat listesi:
MARKA MARKA SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI
Dacia: Sandero – 1.295.000 TL
KIA: Picanto 1.0L 67 PS AMT – 1.335.000 TL
Opel: Corsa Edition 1.2 100 HP Benzin MT6 – 1.395.000 TL
Citroen: e-C3 83 kW Elektrikli Motor – 1.400.000 TL
Fiat: Grande Panda Elektrikli – 1.440.000 TL
Hyundai: i20 1.0 T-GDI Manuel – 1.470.000 TL
Nissan: Juke 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna – 1.699.000 TL
Skoda: Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG – 1.727.200 TL
Seat: Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus – 1.821.000 TL
Renault: Clio evolution plus TCe EDC 115 hp – 1.830.000 TL
Togg: T10X V1 RWD Standart Menzil – 1.869.048 TL
Toyota: Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S – 1.892.000 TL
Omoda: 5 Ultima – 1.999.000 TL
Ssangyong: Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik – 1.999.000 TL
Suzuki: Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance – 1.999.000 TL
Peugeot: E-208 GT 100kW – 1.999.500 TL
Volkswagen: Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life – 2.122.000 TL
Ford: Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost – 2.131.500 TL
Chery: Tiggo 7 Prestige 4x2 1.6 TGDI – 2.175.000 TL
Honda: Jazz Crosstar – 2.380.000 TL
BYD: SEAL 160 kW – 2.429.000 TL
Alfa Romeo: Junior Elettrica – 2.474.300 TL
MG: ZS Hybrid+ Luxury – 2.540.000 TL
Cupra: Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG – 2.650.000 TL
Lexus: LBX – 3.005.000 TL
Mercedes: A200 – 3.222.000 TL
Audi: A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced – 3.455.221 TL
Subaru: Yeni Crosstrek e-BOXER – 3.589.900 TL
BMW: 120 Sport Line – 3.724.500 TL
Satışlardaki durgunluk devam ettiği sürece markaların liste fiyatları üzerinden ek takas desteği ve düşük faizli kredi kampanyaları sunması bekleniyor. Alıcıların bayilerdeki özel teklifleri değerlendirmesi avantajlarına olabilir.