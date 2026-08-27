İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir otomobil galerisinde çıkan yangında üç araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'taki galeride henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki üç otomobili sardı.

Yangın sırasında bir otomobil ise iş yeri çalışanları tarafından son anda alevlerden kurtarıldı.

Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve ardından araçlarda soğutma çalışması yapıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, yangının kundaklama şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.