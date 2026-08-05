Dünyanın önde gelen seyahat yayıncısı Lonely Planet, karadan ulaşımın bulunmadığı ve yalnızca deniz yoluyla erişilebilen Avrupa’nın en dikkat çekici 5 adasını açıkladı. Yayımlanan liste; tarihi kalıntıları, koruma altındaki doğaları ve kısıtlı ulaşım imkanlarıyla öne çıkan bakir rotaları kapsıyor.

İSPANYA'DAKİ TABARCA VE CÍES ADALARINA ULAŞIM NASIL SAĞLANIYOR?

Akdeniz'in en küçük yerleşim adası olan İspanya'daki Tabarca'ya Sant Pola del Este'den 25 dakikalık sürat tekneleriyle ulaşılabiliyor. Galiçya kıyılarındaki Cíes Adaları'na ise Vigo'dan 45 dakikalık feribot seferleri düzenleniyor. Özel koruma altındaki Cíes Adaları'nı ziyaret edebilmek için milli parkın resmi internet sitesinden ücretsiz izin alınması şart koşuluyor.

İRLANDA'NIN CAPE CLEAR ADASINI FARKLI KILAN ÖZELLİKLER NELERDİR?

İrlanda dilinin aktif olarak konuşulduğu ender bölgelerden biri olan Cape Clear Adası'na Baltimore limanından kalkan feribotlarla yaklaşık bir saatte geçiliyor. Yunus gözlem rotası üzerinde yer alan ada, çevre hatlarındaki yürüyüş yolları ve tarihi deniz feneri manzarasıyla dikkat çekiyor.

İTALYA'DAKİ LEVANZO ADASINDA HANGİ TARİHİ VE DOĞAL DEĞERLER YER ALIYOR?

Sicilya açıklarındaki Aegadian Takımadaları'nın en küçüğü olan Levanzo, 12 bin yıldan daha eski kaya resimlerine ev sahipliği yapan Ceneviz Mağarası ile öne çıkıyor. Koruma altındaki bu mağarayı ziyaret etmek isteyen kişilerin biletlerini en az 48 saat öncesinden rezerve etmesi gerekiyor. Adaya ulaşım Trapani limanından kalkan sürat tekneleriyle sağlanıyor.

YUNANİSTAN'DAKİ TELENDOS ADASI BİR DEPREM SONUCU MU OLUŞTU?

Yunanistan'ın doğusunda yer alan Telendos Adası, yaklaşık 1500 yıl önce meydana gelen büyük bir deprem sonucu Kalymnos Adası'ndan ayrıldı. Sular altında kalan antik Pota kentinin kalıntılarını barındıran ada, kaya tırmanıcıları ve şnorkelli yüzücüler için cazibe merkezi konumunda bulunuyor. Kalymnos'tan kalkan deniz taksileriyle adaya ulaşım yaklaşık 10 dakika sürüyor.