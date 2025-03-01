Bursa'nın Gürsu ilçesi Ankara Yolu Caddesi, Gürsu Metro İstasyonu yakınlarında Muhammed Berat A. yönetimindeki otomobil, merkez istikametine doğru ilerlerken, önünde seyreden Selattin A. idaresindeki 16 M 1125 plakalı halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, bir süre daha ilerledikten sonra durabildi.
10 KİŞİ YARALANDI
Kazanın ardından minibüs içinde bulunan 10 yolcu, araçtaki sarsıntı nedeniyle yaralandı. Yaralılar, Beytullah Ş., Yasemen A., Tülay S., Sevinç H., Ecrin Ş., Ahmet Ş., Ümmü Gülsüm A., Kamile T., İlyas L. ve Hüseyin T. ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Otomobil sürücüsü Muhammed Berat A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.