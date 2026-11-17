Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Gülveren Mahallesi'nde otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. A.G.'nin (23) kullandığı 58 FY 659 plakalı otomobil ile Şaban Ahmet'in (39) kullandığı elektrikli motosikletin çarpışması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklette yolcu olarak bulunan Besem Osman (24) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan iki sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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