Kaza, Artuklu ilçesi merkez Savurkapı Mahallesi Kabala yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile kamyon çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan her iki araçtaki 6 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.