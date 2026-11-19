Kars-Selim kara yolu üzerindeki Cumhuriyet Kavşağı'nda Elmaddin Hüseyinov'un kullandığı yabancı ülke plakalı tır, Eren İşbeceren'in (25) yönetimindeki 36 ABU 171 plakalı otomobille çarpıştı.
OTOMOBİLDE BULUNANLAR VE SÜRÜCÜLER YARALANDI
Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunanlar ve araç sürücüleri yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü Eren İşbeceren ile tır sürücüsü ve otomobildeki N.İ, İ.M.İ. ve F.K. yaralandı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kars'taki hastanelere kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Eren İşbeceren, tedavi altına alındığı Harakani Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.